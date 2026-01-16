Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich um 10.45 Uhr. Die Frau fuhr mit ihrem weißen Ford Puma im Falkenweg. Dort versuchte sie offenbar, ihr Fahrzeug in einer Einfahrt zu wenden. Dabei stieß sie rückwärts gegen einen Lichtmast. Die Fahrerin stieg aus, begutachtete den Schaden und fuhr anschließend weiter, ohne ...

mehr