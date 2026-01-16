PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer von einer Grundstücksausfahrt auf die Weiherstraße. Beim Einfahren übersah er wohl den von links kommenden 70-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Gesamtschaden auf 4.000 Euro.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

