POL-UL: (UL) Ehingen - Vorfahrt missachtet
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Ehingen.
Ulm (ots)
Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer von einer Grundstücksausfahrt auf die Weiherstraße. Beim Einfahren übersah er wohl den von links kommenden 70-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Ehingen schätzt den Gesamtschaden auf 4.000 Euro.
