Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen/B465 - Baumaterial verloren

Am Mittwoch fielen bei Warthausen von einem Autoanhänger Gegenstände auf die Straße. Ein nachfolgendes Auto fuhr darüber.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war kurz nach 12 Uhr ein 34-Jähriger mit seinem Audi auf der B465 zwischen Warthausen und Schemmerhofen unterwegs. Hinter dem Audi befand sich ein mit Baumaterial beladener Anhänger. Auf dem transportierte der 34-Jährige Kanthölzer, OSB-Platten und mehrere Plastikteile für ein Dach. Auf Höhe eines Parkplatzes fielen Teile der Ladung auf die Straße. Die lagen wohl nur lose auf der Ladefläche des Anhängers und waren nicht ordnungsgemäß gesichert. Ein nachfolgender Geländewagen fuhr unmittelbar hinter dem Gespann. Die 54-Jährige konnte wohl den plötzlich herabfallenden Teilen nicht mehr ausweichen und fuhr mit dem Mercedes SUV darüber. Der Verursacher kümmerte sich anschließend um seine verlorene Ladung und räumte diese von der Fahrbahn. Ob ein Schaden an dem Mercedes entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Auf den 34-Jährigen kommt nun ein Bußgeld zu.

++++0081787

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell