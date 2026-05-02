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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Alleinunfall mit Quad

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall mit einem Quad ist am Freitag (01.05.2026, 13.53 Uhr) ist ein 39-jähriger Hiltruper in Sendenhorst-Albersloh schwer verletzt worden.

Der 39-Jährige fuhr auf der L 585 aus Wolbeck kommend Richtung Albersloh. Nach einer Linkskurve kam er aus unklarer Ursache nach rechts von der Straße ab, stieß mit einem Leitpfosten zusammen, überquerte eine Brücke, geriet ins Schleudern und kippte auf die Seite in eine Bankette.

Rettungskräfte brachten den Hiltruper schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf gut 7600 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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