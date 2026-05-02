POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (30.04.2026, 07.37 Uhr) ein Pedelec-Fahrer in Beckum-Neubeckum verletzt worden.
Eine 47-jährige Neubeckumerin fuhr mit ihrem Auto auf die Gustav-Moll-Straße ein. Hier stieß sie mit einem 59-jährigen Neubeckumer zusammen, der mit seinem Pedelec unterwegs war. Der Radler stürzte und verletzte sich.
Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell