Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (30.04.2026, 07.37 Uhr) ein Pedelec-Fahrer in Beckum-Neubeckum verletzt worden.

Eine 47-jährige Neubeckumerin fuhr mit ihrem Auto auf die Gustav-Moll-Straße ein. Hier stieß sie mit einem 59-jährigen Neubeckumer zusammen, der mit seinem Pedelec unterwegs war. Der Radler stürzte und verletzte sich.

Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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