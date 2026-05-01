Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (30.04.2026) brachen Unbekannte zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kapellenstraße in Ahlen ein.

Der oder die Täter verschafften sich durch eine Terrassentür Zutritt und durchsuchten das Haus. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

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