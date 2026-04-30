PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einer Katze ausgewichen - mit Baum kollidiert

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 17.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Beckum mit einem VW die Vorhelmer Straße von Beckum in Fahrtrichtung Roland. Als plötzlich eine Katze über die Straße lief, wich der Fahrer nach rechts aus und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Der Beckumer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Katze blieb unverletzt und suchte das Weite.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 13:18

    POL-WAF: Drensteinfurt. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

    Warendorf (ots) - Am Dienstag, 5.5.2026 entfällt die Sprechstunde (9.00 Uhr bis 11.00 Uhr) des Bezirksdienstes in Drensteinfurt. Alternativ können Bürgerinnen und Bürger die Polizeiwache in Ahlen oder eine andere Polizeidienststelle aufsuchen. Anliegen können ebenfalls online gemeldet werden https://internetwache.polizei.nrw/. In dringenden Fällen erreichen Sie ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 11:42

    POL-WAF: Oelde. Blauen Audi Q7 gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Mittwoch, 29.4.2026 einen blauen Audi Q7, der auf dem Hof des Besitzers in Oelde, Zum Sundern stand. Der Pkw hat das amtliche Kennzeichen WAF-DC 777. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 11:36

    POL-WAF: Ahlen. Gegen Verkehrszeichen gefahren, Schilder flogen gegen Pkw

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 29.4.2026, gegen 17.25 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ein am Fahrbahnrad der Beckumer Straße in Ahlen stehendes Verkehrszeichen, das aus mehreren Schildern bestand. Die Schilder wurden in ein gegenüberliegendes Gebüsch geschleudert und flogen noch gegen einen roten geparkten Renault Twingo. An dem Auto entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren