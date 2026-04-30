Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einer Katze ausgewichen - mit Baum kollidiert

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 17.30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Beckum mit einem VW die Vorhelmer Straße von Beckum in Fahrtrichtung Roland. Als plötzlich eine Katze über die Straße lief, wich der Fahrer nach rechts aus und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Der Beckumer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Katze blieb unverletzt und suchte das Weite.

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