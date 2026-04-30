POL-WAF: Drensteinfurt. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 5.5.2026 entfällt die Sprechstunde (9.00 Uhr bis 11.00 Uhr) des Bezirksdienstes in Drensteinfurt.
Alternativ können Bürgerinnen und Bürger die Polizeiwache in Ahlen oder eine andere Polizeidienststelle aufsuchen. Anliegen können ebenfalls online gemeldet werden https://internetwache.polizei.nrw/. In dringenden Fällen erreichen Sie die Polizei über den Notruf 110.
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