POL-WAF: Drensteinfurt. Ausfall der Sprechstunde des Bezirksdienstes

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 29.4.2026, zwischen 13.30 Uhr und 17.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen grauen VW Golf, der auf dem Supermarktparklatz in Sassenberg, Lappenbrink stand. Das Auto wurde am Heck beschädigt. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

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