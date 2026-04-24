Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Wohnungstür auf.

Schwelm (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Haus in der Jesinghauser Straße kam es am 23. April in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Wenn sie Hinweise geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0233391662100.

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