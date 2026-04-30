POL-WAF: Oelde. Blauen Audi Q7 gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Mittwoch, 29.4.2026 einen blauen Audi Q7, der auf dem Hof des Besitzers in Oelde, Zum Sundern stand. Der Pkw hat das amtliche Kennzeichen WAF-DC 777. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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