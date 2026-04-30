Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.4.2026, gegen 12.30 Uhr wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Beckumer Straße in Oelde leicht verletzt. Ein 63-jähriger Lengericher befuhr mit seinem Bulli die Beckumer Straße in Richtung Stromberg. Hinter ihm befand sich eine Autofahrerin aus Oelde. Der 63-Jährige fuhr nach einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und verringerte seine Geschwindigkeit. Als die 48-Jährige mit ihrem Pkw rechts an dem Auto des Lengerichers vorbeifuhr, lenkte er zurück auf seine Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Rettungskräfte brachten den Bullifahrer sowie den 86-jährigen Beifahrer der Oelderin in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

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