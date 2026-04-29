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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Europalette angezündet - Jugendliche tatverdächtig

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 28.4.2026, gegen 19.20 Uhr stellten Anwohner drei Jugendliche an einer Europalette auf einem Gelände an der Neubeckumer Straße in Beckum fest, die kurz darauf brannte. Die Unbekannten flüchteten in Richtung Hans-Böckler-Straße. Der Zeuge zog die Palette weg, die in der Nähe eines Karnevalswagens stand, um ein Ausbreiten des Feuers zu verhindern. An dem Heck des Fahrzeugs entstand dennoch ein Sachschaden. Die Feuerwehr wurde alarmiert, die den Brand löschte. Ein möglicher Tatverdächtiger konnte wenig später identifiziert werden. Die Ermittlungen zu den weiteren Beteiligten dauern an.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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