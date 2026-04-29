Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.4.2026, 7.20 Uhr wurden zwei Fahrzeugführer bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 51 in Höhe Ostbevern verletzt. Ein 35-jähriger Ostbeveraner befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße von Ostbevern nach Telgte. Auf der Strecke geriet der 35-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Transporter einer 60-jährigen Glandorferin. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte und den Leichtverletzten in Krankenhäuser. Die Bundesstraße wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und anschließende Reinigung der Unfallstelle durch eine Fachfirma gesperrt. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 63.000 Euro.

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