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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Gegen Verkehrszeichen gefahren, Schilder flogen gegen Pkw

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 29.4.2026, gegen 17.25 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ein am Fahrbahnrad der Beckumer Straße in Ahlen stehendes Verkehrszeichen, das aus mehreren Schildern bestand. Die Schilder wurden in ein gegenüberliegendes Gebüsch geschleudert und flogen noch gegen einen roten geparkten Renault Twingo. An dem Auto entstand Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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