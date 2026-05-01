POL-WAF: Oelde. Rollstuhlfahrer nach Kollision mit PKW leicht verletzt
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 17.25 Uhr beabsichtigte ein 23-jähriger Mann aus Oelde von der Lange Straße in Oelde nach links auf den Parkplatz des dortigen Geschäftszentrums abzubiegen. Hierbei übersah er einen 60-jährigen Oelder, der in einem motorbetriebenen Rollstuhl in entgegengesetzter Richtung fuhr. Durch die Kollision stürzte der Rollstuhlfahrer und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Behandlung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.
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