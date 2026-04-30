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Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Radfahrerin angefahren und schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 30.04.2026, gegen 17.25 Uhr beabsichtigte ein 21-jähriger Everswinkler mit einem Mercedes -Benz in Everswinkel von einem Hotelparkplatz auf die Dr.-Pöllmann-Straße zu fahren. Hierbei übersah er eine von rechts kommende 62-jährige Frau aus Everswinkel, die gerade den Einmündungsbereich des Parkplatzes mit einem Pedelec passierte. Es kam zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Dadurch stürzte die Everswinklerin und verletzte sich schwer. Sie wurde nach medizinischer Behandlung durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1100 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
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Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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