Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter schlägt, tritt und beraubt Gelsenkirchener

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem unbekannten Räuber sucht die Polizei Gelsenkirchen mithilfe eines Fotos und bittet die Öffentlichkeit hierbei um Unterstützung. Der Mann wird verdächtigt, am Sonntag, 23. November 2025, mit weiteren Mittätern gegen 2.45 Uhr zwei Gelsenkirchener am Bahnhofsvorplatz in der Altstadt angegriffen und einen der Männer, einen 33-Jährigen, beraubt zu haben. Im Anschluss flüchtete der Angreifer mit erbeutetem Bargeld unerkannt, wurde zuvor aber von dem leichtverletzten 33 Jahre alten Gelsenkirchener gefilmt.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung eines Fotos angeordnet. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/200980

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