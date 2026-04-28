Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 19. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 04.05.2026, bis Sonntag, 10.05.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:

Montag, 04.05.2026

- B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - L 126 zwischen Neuweiler und Rentrisch - BAB 1 zwischen AS Riegelsberg und AK Saarbrücken

Dienstag, 05.05.2026

- Püttlingen - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal

Mittwoch, 06.05.2026

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 62 zwischen Freisen und Reichweiler

Donnerstag, 07.05.2026

- St.Wendel - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - B 423 zwischen Habkirchen und Blieskastel

Freitag, 08.05.2026

- BAB 8 zwischen Heusweiler und AD Saarlouis - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken

Samstag, 09.05.2026

- BAB 8 zwischen Merzig und Landesgrenze Luxemburg

Sonntag, 10.05.2026

- L 112 zwischen Bildstock und Eppelborn

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten,die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

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