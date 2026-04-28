Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten - 19. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 04.05.2026, bis Sonntag, 10.05.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt:
Montag, 04.05.2026
- B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis - L 126 zwischen Neuweiler und Rentrisch - BAB 1 zwischen AS Riegelsberg und AK Saarbrücken
Dienstag, 05.05.2026
- Püttlingen - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - BAB 623 zwischen AS Saarbrücken-Herrensohr und AD Friedrichsthal
Mittwoch, 06.05.2026
- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen St. Wendel und Neunkirchen - BAB 62 zwischen Freisen und Reichweiler
Donnerstag, 07.05.2026
- St.Wendel - BAB 6 zwischen Landesgrenze Frankreich und AK Neunkirchen - B 423 zwischen Habkirchen und Blieskastel
Freitag, 08.05.2026
- BAB 8 zwischen Heusweiler und AD Saarlouis - B 268 zwischen Nunkirchen und Lebach - B 51 zwischen Landesgrenze Frankreich und Saarbrücken
Samstag, 09.05.2026
- BAB 8 zwischen Merzig und Landesgrenze Luxemburg
Sonntag, 10.05.2026
- L 112 zwischen Bildstock und Eppelborn
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten,die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
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