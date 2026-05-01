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Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt von der Straße ab

Warendorf (ots)

Am Freitag (01.05.2026, 00.53 Uhr) befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in Wadersloh den Hovestweg und kam dabei von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er zwei Bäume und kam auf einer Ackerfläche zum Stehen.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass der Wadersloher unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der Sachschaden wird auf circa 60.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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