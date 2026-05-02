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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zusammenstoß von Pkw und Krad

Warendorf (ots)

Ein Kradfahrer ist am Donnerstag (30.04.2026, 07.45 Uhr) in Sendenhorst leicht verletzt worden.

Eine 50-jährige Sendenhorsterin war dabei mit ihrem Auto von einer Hofeinfahrt an der Straße Elmenhorst auszufahren. Hier stieß sie mit einem 50-jährigen Motorradfahrer aus Werne zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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