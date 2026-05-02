PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mercedes angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (30.04.2026) einen grauen Mercedes-Benz-E-Klasse in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 19.45 Uhr und 20.05 Uhr auf einem Supermarktparkplatz am Kleiwellenfeld und wurde vorne rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 02.05.2026 – 08:52

    POL-WAF: Sendenhorst. Zusammenstoß von Pkw und Krad

    Warendorf (ots) - Ein Kradfahrer ist am Donnerstag (30.04.2026, 07.45 Uhr) in Sendenhorst leicht verletzt worden. Eine 50-jährige Sendenhorsterin war dabei mit ihrem Auto von einer Hofeinfahrt an der Straße Elmenhorst auszufahren. Hier stieß sie mit einem 50-jährigen Motorradfahrer aus Werne zusammen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte ihn leicht verletzt zur ...

    mehr
  • 02.05.2026 – 08:46

    POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec

    Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (30.04.2026, 07.37 Uhr) ein Pedelec-Fahrer in Beckum-Neubeckum verletzt worden. Eine 47-jährige Neubeckumerin fuhr mit ihrem Auto auf die Gustav-Moll-Straße ein. Hier stieß sie mit einem 59-jährigen Neubeckumer zusammen, der mit seinem Pedelec unterwegs war. Der Radler stürzte und verletzte sich. ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 16:17

    POL-WAF: Wadersloh. Alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt von der Straße ab

    Warendorf (ots) - Am Freitag (01.05.2026, 00.53 Uhr) befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in Wadersloh den Hovestweg und kam dabei von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er zwei Bäume und kam auf einer Ackerfläche zum Stehen. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass der Wadersloher unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizeibeamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren