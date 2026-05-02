Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mercedes angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (30.04.2026) einen grauen Mercedes-Benz-E-Klasse in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 19.45 Uhr und 20.05 Uhr auf einem Supermarktparkplatz am Kleiwellenfeld und wurde vorne rechts beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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