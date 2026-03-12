Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Räuberischer Erpressung - Unbekannter überfällt Tankstelle

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Mittwoch (11.03.2026) kam es in einer Tankstelle in Hessisch Oldendorf zu einer räuberischen Erpressung. Ein Mitarbeiter wurde unter Vorhalt einer Waffe aufgefordert, Geld auszuhändigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der unbekannte Täter gegen 19:40 Uhr die Tankstelle in der Welseder Straße.

Im Kassenbereich forderte er das 37 Jahre alte Opfer unter Vorhalt einer Pistole zur Herausgabe des Geldes auf. Nach erlangen des Geldes flüchtete der Unbekannte fußläufig vom Tatort. Der 37-Jährige alarmierte die Polizei. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Dunkle Jacke mit Kapuze - Schwarze Jogginghose - Weiße Turnschuhe - teilweise Gesichtsmaskierung - Ca. 180 cm groß - Sprach akzentfrei deutsch - Helle Haut

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell