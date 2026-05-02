POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pedelec und Moped
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitag (01.05.2026, 16.10 Uhr) zwei Zweiradfahrer in Ahlen verletzt worden.
Eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin aus Beckum fuhr auf dem Werseradweg, um die August-Kirchner-Straße Richtung August-Schmidt-Weg zu überqueren. Hier stieß sie, trotz Notbremsung, mit einem von links kommenden 17-jährigen Mopedfahrer aus Ahlen zusammen.
Rettungskräfte brachten die Beckumerin schwer und den Ahlener leicht verletzt in Krankenhäuser.
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