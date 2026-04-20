Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei deckt mutmaßliche Scheinehe und unerlaubte Einreise auf

Frankfurt (Oder) (ots)

Samstagabend stellte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Bundesautobahn 12 bei Frankfurt (Oder) zwei mutmaßliche Fälle der unerlaubten Einreise sowie Hinweise auf eine Scheinehe fest.

Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten in einem aus Polen kommenden Reisebus zwei indische Frauen im Alter von 24 und 30 Jahren. Beide wiesen sich mit gültigen Reisepässen sowie griechischen Visa aus, machten jedoch widersprüchliche Angaben zum Reisezweck und konnten keine geplante Rückreise nachweisen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Handgepäcks fanden die Einsatzkräfte georgische Heiratsurkunden mit beglaubigter deutscher Übersetzung. Diese standen im Zusammenhang mit zwei ebenfalls im Bus befindlichen rumänischen Staatsangehörigen. Die beiden Frauen konnten sich nicht mit den angeblichen Ehemännern verständigen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht einer Scheinehe sowie der missbräuchlichen Nutzung von Visa zum Zwecke eines langfristigen Aufenthalts in Deutschland.

Die Bundespolizei leitete gegen die beiden Frauen Ermittlungsverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise und Visaerschleichung ein.

Nach Abschluss der Maßnahmen wiesen die Einsatzkräfte die beiden nach Polen zurück und erließen ein auf zwei Jahre befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot.

Gegen die 33- und 36-jährigen Rumänen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein und stellten Bargeld sowie Mobiltelefone sicher.

Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte beide auf freien Fuß.

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