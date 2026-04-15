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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zeugen gesucht - Angriff mit Akku-Bohrschrauber

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Nachdem ein Mann am Montagnachmittag mehrere Reisende am Bahnhof Berlin Ostkreuz sowie innerhalb einer S-Bahn mit einem Akku-Bohrschrauber bedroht und angegriffen haben soll, sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr soll ein Mann Reisende am Bahnhof Ostkreuz verängstigt haben, indem mit einem Akku-Bohrschrauber in der Hand bedrohlich umherlief. Darüber hinaus meldete eine Zeugin telefonisch, dass ein Reisender innerhalb einer S-Bahn der Linie 41 zwischen den Bahnhöfen Frankfurter Allee und Ostkreuz von einer Person mit einem Akkubohrer angegriffen worden sein soll. Der Mann soll eine stark blutende Wunde an der Hand erlitten haben, als er versuchte, sich vor dem Angreifer zu schützen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei und Polizei Berlin nahmen den 23-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf am Bahnhof Berlin Ostkreuz vorläufig fest und stellten den mit Blutanhaftungen versehenen Akku-Bohrschrauber sicher.

Die Bundespolizei sicherte entsprechende Videoaufzeichnungen und ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den deutschen Staatsangehörigen.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei nach dem verletzten Mann sowie weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sogar selbst verletzt wurden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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