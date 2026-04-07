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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Angriff auf couragierten Reisenden - die Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Donnerstagabend soll es in einer S-Bahn der Linie 46 zu einer Belästigung von zwei jungen Frauen gekommen sein. In Folge dessen ist ein 39-Jähriger verletzt worden.

Gegen 19:30 Uhr sollen etwa zwölf Männer zwei junge Frauen in einer stadteinwärts fahrenden S-Bahn auf Höhe des S-Bahnhofes Wildau belästigt haben. Ein 39-jähriger Deutscher forderte die Personen auf, die Belästigung einzustellen. Daraufhin sollen mehrere Männer, aus der zwölfköpfigen Gruppe heraus, auf den couragierten Mann eingeschlagen haben.

Am S-Bahnhof Treptower Park verließ der im Gesicht verletzte Mann die S-Bahn. Erst an seiner Wohnanschrift tätigte er den Notruf. Zur Versorgung seiner Gesichtsfrakturen ist der Mann in ein Krankenhaus verbracht worden.

Die Bundespolizei sicherte Videoaufzeichnungen der S-Bahn und leitete ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die bislang unbekannten Täter ein und sucht nun nach den belästigten Frauen und weiteren Zeugen.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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