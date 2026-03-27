BPOLD-B: Feststellungen von unerlaubten Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Berlin

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots) - Sonntagmorgen nahm die Bundespolizei vier Graffiti-Sprayer vorläufig fest, welche zuvor eine abgestellte S-Bahn am S-Bahnhof Lichtenrade besprüht hatten. Gegen drei Uhr stellten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei drei Personen im Bereich des S-Bahnhofes fest, welche eine abgestellte S-Bahn auf einer Gesamtfläche von rund 25 Quadratmetern besprühten. Nach Beendigung der Tat ...

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