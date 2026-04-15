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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung

Brandenburg - Bernau (ots)

Dienstagnachmittag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem dieser eine Reisende in einem Regionalexpress der Linie 3 zwischen den Bahnhöfen Eberswalde und Bernau sexuell genötigt und anschließend mit Fäusten, Tritten und einem Rucksack geschlagen haben soll.

Gegen 14 Uhr soll der Mann eine Reisende unsittlich berührt und dadurch sexuell genötigt haben. Auf das Fehlverhalten angesprochen, schlug und trat er auf die 49-Jährige ein und verwendete dafür auch seinen mitgeführten Rucksack. Eine Zeugin bemerkte den Sachverhalt und unterstützte die Angegriffene. Dabei stieß der Mann auch die Helferin weg. Eine medizinische Versorgung lehnen beide Frauen ab.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den Deutschen auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Bernau und nahmen ihn vorläufig fest.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, der gefährlichen Körperverletzung sowie der sexuellen Nötigung gegen den 18-jährigen Polizeibekannten ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte diesen auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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