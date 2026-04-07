Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bedrohung mit Messer - Festnahme durch Bundespolizei

Berlin - Mitte (ots)

Montagabend nahm die Bundespolizei eine Frau vorläufig fest, nachdem diese eine Reisende in einer S-Bahn der Linie 3 zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz und Jannowitzbrücke mit einem Messer bedroht haben soll.

Gegen 23:30 Uhr soll die Frau mehrfach Blickkontakt zu einer 19-jährigen Reisenden aufgenommen haben und mit einem Messer in der Hand Schnittbewegungen am Hals angedeutet haben. Zwei Zeugen nahmen den Sachverhalt wahr, ergriffen die 32-Jährige, fixierten sie und sicherten das Messer. Dabei verletzten sich die 17-jährige und der 29-jährige Deutsche leicht an den Händen. Eine medizinische Versorgung lehnten beide ab. Ein 15-jähriger Zeuge betätigte die Notbremse.

Am Bahnhof Jannowitzbrücke befindliche Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn AG hielten die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte fest. Die Beamtinnen und Beamten nahmen die deutsche Staatsangehörige auf dem S-Bahnsteig vorläufig fest und beschlagnahmten das Messer. Zur weiteren Bearbeitung führten sie die 32-Jährige einer Dienststelle der Bundespolizei zu.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung, der gefährlichen Körperverletzung, Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen die Polizeibekannte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die 32-Jährige von der Dienststelle.

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