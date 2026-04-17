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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Zweiter Einreiseversuch endet mit Haft

Frankfurt (Oder) (ots)

Donnerstag nahm die Bundespolizei an der Grenzkontrollstelle auf der Bundesautobahn 12 bei Frankfurt (Oder) einen Mann fest, der zuvor zweimal versuchte unerlaubt einzureisen.

Gegen 00:10 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle einen aus Polen kommenden Reisebus. Die Überprüfung eines 40-jährigen polnischen Staatsangehörigen ergab zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Diebstahl sowie einen besonders schweren Fall des Diebstahls. Zudem bestand gegen den Mann ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland. Die Beamtinnen und Beamten verweigerten ihm die Einreise und wiesen ihn nach Polen zurück.

Trotz des bestehenden Verbotes versuchte der Mann am selben Tag, gegen 15:40 Uhr, fußläufig in das Bundesgebiet einzureisen. Die Bundespolizei verhinderte die Einreise ebenfalls. Da eine erneute Überprüfung des 40-Jährigen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Hannover inzwischen einen Haftbefehl zur Festnahme wegen Diebstahl gegen ihn erlassen hatte, nahmen die Einsatzkräfte ihn fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen überführten die Einsatzkräfte den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Berlin
- Pressestelle -
Schnellerstraße 139 A/ 140
12439 Berlin

Telefon: 030 91144 4050
Mobil: 0175 90 23 729
Fax: 030 204 561 - 39 02
E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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