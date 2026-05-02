Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Schwerverletzter leistet Widerstand

Warendorf (ots)

Zeugen informierten am Freitag (01.05.2026, 18.37 Uhr) Polizei und Rettungsdienst über einen verletzten Radfahrer an der L 793 in Ennigerloh-Ostenfelde.

Die Zeugen hatten den Mann kurz vorher fahrenderweise auf seinem Pedelec gesehen und ihn kurze Zeit später schwer verletzt liegend in einem Busch entdeckt.

Während der Rettungsmaßnahmen begann der 35-jährige Westkirchner erheblichen Widerstand zu leisten und wehrte sich stark gegen die medizinische Behandlung vor Ort. Um diese zu ermöglichen, fixierten ihn die Einsatzkräfte mittels einfacher körperlicher Gewalt, eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt.

Da der Mann stark alkoholisiert wirkte und sich auch Hinweise auf Drogenkonsum ergaben, ordneten die Beamten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Besatzung des Rettungswagens brachte den 35-Jährigen zur stationären Behandlung schwer verletzt in ein Krankenhaus.

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