Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Brand einer Sattelzugmaschine

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Freitag (01.05.2026, 00.07 Uhr) zu einem Brand an die Windmühlenstraße in Beckum gerufen worden.

Mehrere Zeugen hatten einen lauten Knall und anschließen Feuer und Rauch auf einem umfriedeten Firmengelände wahrgenommen.

Vor Ort stand eine Sattelzumaschine in Vollbrand, Flammen hatten auch auf andere Fahrzeuge übergegriffen. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Beamte der Kriminalpolizei beschlagnahmten den näheren Brandort und leiteten Ermittlungen zur Brandursache ein.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell