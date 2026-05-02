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Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Start in den Wonnemonat überwiegend freundlich und ausgelassen

Warendorf (ots)

Der Tanz in den Mai und auch der Maifeiertag sind im gesamten Kreis Warendorf überwiegend friedlich und freundlich verlaufen. Auf zahlreichen Veranstaltungen im Kreisgebiet haben Menschen fröhlich gefeiert. Vereinzelt gab es kleinere Auseinandersetzungen, Taschendiebstähle und Fahrten unter Alkoholeinfluss.

Unter anderem in Warendorf bemerkten Polizisten am Freitag (01.05.2026, 23.43 Uhr) einen Radfahrer auf der L 830 - ohne Beleuchtung. Als sie ihn anhielten um ihn darauf hinzuweisen, stellten sie eine starke Alkoholisierung fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war deutlich positiv. Dem 45-jährigen Hammer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

In Drensteinfurt waren zum Tanz in den Mai Taschendiebe unterwegs und haben mehreren Personen Wertsachen aus Rucksäcken und Handtaschen gestohlen, genau wie in Warendorf. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

In Oelde gab es am selben Abend zunächst eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Diese wandten sich an die Polizei und gaben die Beschreibung eines Mannes ab, der sie bedroht und geschlagen haben soll. Die Beamten stellten den Beschriebenen in der näheren Umgebung der Polizeiwache fest. Der 39-jährige Oelder war erheblich alkoholisiert und weigerte sich seine Personalien anzugeben. Er baute sich vor den Beamten auf und begann lautstrak zu schreien, die Fäuste zu ballen und Widerstand zu leisten. Mittels einfacher körperlicher Gewalt brachten sie ihn zu Boden und nahmen ihn anschließend zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ermittlungen sind eingeleitet.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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