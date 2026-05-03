Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zeuge meldet Trunkenheitsfahrt

Warendorf (ots)

Ein 49-jähriger Oelder war am Samstagabend (02.05.2026, 22.00 Uhr) mit seinem Auto auf der Warendorfer Straße in Oelde unterwegs. Beim Abbiegen nach links in den Mühlenweg übersah er einen entgegenkommenden Autofahrer. Dieser konnte den Zusammenstoß nur durch eine Notbremsung verhindern, folgte dem 49-Jährigen, bemerkte erhebliche Schlangenlinien während der Fahrt und informierte daraufhin die Polizei.

Beamte stellten den Oelder kurze Zeit später in der näheren Umgebung fest. Er wirkte stark alkoholisiert und auch sein Führerschein schien nicht echt zu sein. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an, untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

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