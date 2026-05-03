POL-WAF: Beckum. Einbruch in Büroräume
Warendorf (ots)
Unbekannte Tatverdächtige sind am Wochenende in Büroräume am Daimlerring in Beckum eingebrochen.
Zwischen Freitag (01.05.2026, 09.30 Uhr) und Samstag (02.05.2026, 09.00 Uhr) gelangten sie gewaltsam in das Gebäude eines Lkw-Unternehmens, durchsuchten die Räume und flüchteten.
Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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