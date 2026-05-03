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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch in Büroräume

Warendorf (ots)

Unbekannte Tatverdächtige sind am Wochenende in Büroräume am Daimlerring in Beckum eingebrochen.

Zwischen Freitag (01.05.2026, 09.30 Uhr) und Samstag (02.05.2026, 09.00 Uhr) gelangten sie gewaltsam in das Gebäude eines Lkw-Unternehmens, durchsuchten die Räume und flüchteten.

Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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