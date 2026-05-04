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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag (03.05.2026, 09.45 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden.

Ein 67-jähriger Hammer fuhr in seinem Auto auf der Hammer Straße Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hammer Straße/Walstedder Straße.

Hier stieß er mit einem von links kommenden 37-jährigen Ahlener auf seinem E-Scooter zusammen. Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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