POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Pkw und E-Scooter
Warendorf (ots)
Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag (03.05.2026, 09.45 Uhr) ein E-Scooter-Fahrer in Ahlen leicht verletzt worden.
Ein 67-jähriger Hammer fuhr in seinem Auto auf der Hammer Straße Straße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Hammer Straße/Walstedder Straße.
Hier stieß er mit einem von links kommenden 37-jährigen Ahlener auf seinem E-Scooter zusammen. Rettungskräfte brachten den Zweiradfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus.
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