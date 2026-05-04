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Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Skoda Superb angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag (02.05.2026, 15.30 Uhr) und Sonntag (03.05.2026, 12.10 Uhr) einen grauen Skoda Superb in Sendenhorst angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand in einer Parklücke auf einem Parkplatz an der Straße Fuselpättken und wurde rechtsseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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