Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Skoda Superb angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat zwischen Samstag (02.05.2026, 15.30 Uhr) und Sonntag (03.05.2026, 12.10 Uhr) einen grauen Skoda Superb in Sendenhorst angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand in einer Parklücke auf einem Parkplatz an der Straße Fuselpättken und wurde rechtsseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

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