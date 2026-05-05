Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zweier Pkw

Warendorf (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw sind am Montagabend (04.05.2026, 19.40 Uhr) zwei Mitfahrer leicht verletzt worden.

Ein 30-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Pkw auf der Eintrachtstraße und stieß mit einem von rechts kommenden Auto einer 79-jährigen Ahlenerin zusammen. Diese fuhr auf der Karlstraße. Zwei 33 und 26 Jahre alte Frauen aus Ahlen, die im Auto des 30-Jährigen saßen, wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

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