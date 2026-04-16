Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen der "RoadPol Speedweek"

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen Vormittag, 16.04.2026, wurden erneut Geschwindigkeitsmessungen durch die Polizei Kirn durchgeführt.

Auf der K20, Höhe Daubach, wurden erfreulicherweise wenige Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 100 km/h wurde der schnellste PKW mit 119km/h gemessen. Auf der B41, Abfahrt Nußbaum, lag die Höchstmessung bei 91km/h. Erlaubt sind hier 70km/h. Hierbei erwarten den verantwortlichen Fahrer neben einem Bußgeld auch einen Punkt im Verkehrszentralregister.

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