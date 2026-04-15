POL-PIKIR: Geschwindigkeitskontrollen

Kirn (ots) - Die Polizeiinspektion Kirn legt das Verkehrsunfalllagebild für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2025 vor. Die Auswertung zeigt für das Jahr 2025 eine insgesamt positive Entwicklung des Unfallgeschehens im Dienstgebiet. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 990 Verkehrsunfälle registriert. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um 110 Unfälle beziehungsweise 10 Prozent. Nach einem Höchststand ...

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