POL-PIKIR: Geschwindigkeitskontrollen
Kirn, B41 (ots)
Am gestrigen Nachmittag führten Einsatzkräfte der PI Kirn Geschwindigkeitsmessungen an der B41 Höhe Kirn durch. In relativ kurzer Zeit mussten einige Überschreitungen der dort zulässigen 70 km/h festgestellt und geahndet werden. Der tagesschnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit einer Geschwindigkeit von 137 km/h gemessen. Den 23-jährigen Betroffenen aus der VG Nahe-Glan erwarten gemäß des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs nun ein Bußgeldbescheid in Höhe von 600 Euro, 2 Punkte im Verkehrszentralregister sowie 2 Monate Fahrverbot.
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