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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Fahrerflucht - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem weißen Kastenwagen geben, der am Dienstag (05.05.2026, 09.15 Uhr) in Ostbevern unterwegs war?

Eine 37-jährige Lienenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Wischhausstraße in Fahrtrichtung Bahnhofsstraße, als ihr im Begegnungsverkehr ein weißer Kastenwagen entgegenkam. Der unbekannte Fahrer steuerte sein Kraftfahrzeug dabei so mittig, dass die 37-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte den Bordstein und es entstand teils erheblicher Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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