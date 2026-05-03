PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Diebstahl von BMW-Emblemen-Mann wird von Auto überfahren-Auseinandersetzung auf Kirmes-Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt-Betrunkener ohne Führerschein verursacht Unfall+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Diebstahl von BMW-Emblemen,

Friedrichsdorf, Max-Planck-Straße,

Samstag, 02.05.2026, 20:50 Uhr

(han)Am Samstagabend entwendete in der Max-Planck-Straße in Friedrichsdorf ein 14-jähriger Jugendlicher mit Hilfe eines Steines die Marken-Embleme von zwei geparkten BMW. Der Täter konnte von Zeugen festgehalten und der Polizei zugeführt werden.

Dieser muss sich nun einem Strafverfahren wegen versuchtem Diebstahl und Sachbeschädigung verantworten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Körperverletzung am Kurhaus,

Bad Homburg v.d. Höhe, Louisenstraße,

Sonntag, 03.05.2026, 00:05 Uhr - 00:30 Uhr

(han)Am frühen Sonntagmorgen wurde im Bereich des Kurhauses in Bad Homburg ein 42-jähriger Mann von bislang unbekannten Tätern körperlich angegriffen. Das Opfer wurde zunächst in einer umliegenden Bar angetroffen und in Folge dessen wurden Rettungskräfte alarmiert. Zum Tathergang oder möglichen Tätern, konnte das Opfer keine abschließenden Angaben machen. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, mögliche Zeugen oder Hinweisgeber können sich an die Polizeistation Bad Homburg unter (06172) 120-0 wenden.

Diebstahl aus Schuppen mit anschließender Sachbeschädigung,

Usingen, Nauheimer Straße,

Freitag, 01.05.2026, 10:45 Uhr

(han)Am Freitagmorgen brach ein 26-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in einen verschlossenen Schuppen in der Nauheimer Straße in Usingen ein und stahl dort mehrere Werkzeuge. Mit dem dort entwendeten Vorschlaghammer zerschlug er die Scheiben und ein Armaturenbrett von zwei im Umfeld geparkten PKW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Der Täter muss sich nun in einem Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl und Sachbeschädigung verantworten.

Mann wird von Auto überfahren,

Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, Freitag, 01.05.2026, 21:40 Uhr

(han)Am Freitagabend, kam es auf der Wiesbadener Straße in Königstein im Taunus zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 44-jähriger Täter griff einen 43-jährigen Mann mit einem Messer an und verletzte diesen. Als das Opfer zu flüchten versuchte, verfolgte der Täter ihn mit seinem Fahrzeug und überfuhr ihn. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung vom Tatort. Das Opfer kam schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Auseinandersetzung und unsittlicher Übergriff auf Kirmes,

Glashütten-Schloßborn, Caromber Platz,

Freitag, 01.05.2026, 20:00 Uhr

(han)In den Abendstunden des Freitagabends kam es auf dem Caromber Platz, während der Schloßborner Kerb, zu einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen zwei Kontrahenten. Bei der Auseinandersetzung zwischen den zwei alkoholisierten jugendlichen Besuchern verletzte man sich mittels Fäusten. In der Folge wurde eine weitere jugendliche weibliche Person unsittlich berührt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen

E-Scooter entwendet

Oberursel, Zimmersmühlenweg,

Freitag den 01.05.2026, 14:20 Uhr - 15:20 Uhr

(han)Das 16-jährige Opfer stellte seinen E-Scooter, am Freitagnachmittag, auf einem Fahrradstellplatz im Zimmersmühlenweg in Oberursel ab und schloss diesen mittels eines Kettenschlosses an. Als er nach etwa einer Stunde zurückkam, konnte er lediglich das aufgebrochene Schloss vorfinden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter sind derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, mögliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter (06171) 6240-0 entgegen.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 275 bei Usingen

Usingen, B 275,

Freitag, 01.05.2026, 14:35 Uhr

(han)Am Freitagnachmittag, befuhr ein 28-jähriger Usinger mit seinem PKW die B 275 aus Richtung Merzhausen kommend in Richtung Usingen. Ein 66-jähriger Mann aus Münzenberg befuhr die Straße mit seinem Motorrad in entgegengesetzter Richtung. Auf Grund eines Vorfahrtsverstoßes durch den PKW-Fahrer bei einem Abbiegevorgang, kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer, wobei dieser stürzte und schwer verletzt wurde. Der Fahrer des PKW entfernte sich anschließend kurzzeitig von der Unfallstelle, konnte aber im Nachgang ermittelt werden.

Auf Grund der Schwere der Verletzungen des Motorradfahrers, wurde dieser mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Die Polizeistation Usingen ist mit Unfallursachenermittlung befasst und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrunkener ohne Führerschein verursacht Verkehrsunfall,

Bad Homburg v.d. Höhe, L3003 (Südring),

Freitag, 01.05.2026, 20:05 Uhr

(han)Am Freitagabend kam es auf dem Südring in Bad Homburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 36-jähriger Mann aus Neu-Anspach überholte auf dem Südring eine 47-jährige Frau aus Oberursel in ihrem PKW. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die hinzugezogenen Beamten stellten bei dem Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 2,51 Promille fest. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Füherschein besitzt.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren, u.a. Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Die Polizei Bad Homburg ist mit der Unfallursachenermittlung befasst und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzter im Kreisverkehr,

Bad Homburg v.d. Höhe, Färberstraße / Cheshamer Straße, Samstag, 02.05.2026, 12:45 Uhr

(han)Am Samstagmittag kam es in einem Kreisverkehr in der Färberstraße / Cheshamer Straße zu einem Verkehrsunfall in Folge dessen eine Mitfahrerin eines PKW leicht verletzt wurde. Ein Passant überquerte den Zebrastreifen im Kreisverkehr. Ein Omnibus und ein dahinterfahrender PKW hielten daraufhin ordnungsgemäß an. Ein dritter PKW übersah die stehenden Fahrzeuge und fuhr auf diese auf. Die Beifahrerin des stehenden PKW wurde dabei leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig.

Die Polizei Bad Homburg ist mit der Unfallursachenermittlung befasst.

Verkehrsunfallflucht in Kronberg im Taunus,

Kronberg im Taunus, Sodener Straße,

Freitag, den 02.05.2026, 11:20 Uhr

(han)Am Samstagmittag ereignete sich in der Sodener Straße in Kronberg im Taunus eine Verkehrsunfallflucht. Bei diesem Vorfall touchierte der bislang unbekannte Fahrer eines Fahrzeugs beim Ausparken ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Unfallmeldung und Schadensregulierung nachzukommen.

Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen

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