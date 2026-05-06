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Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Zusammenstoß mit Radfahrer

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 5.5.2026 befuhr ein Elfjähriger gegen 17.55 Uhr mit seinem Fahrrad den Radfahrschutzstreifen der Ennigerloher Straße Richtung stadteinwärts in Neubeckum. Er ordnete sich mittig auf der Fahrbahn ein, um links auf die Graf-Galen-Straße abzubiegen. Ein hinter ihm befindlicher Autofahrer fuhr an dem Jungen vorbei und es kam zum Zusammenstoß. Der Neubeckumer stürzte und verletzte sich leicht. Der 79-jährige Fahrzeugführer erkundigte sich nach dem Wohlergehen, informierte jedoch weder die Eltern noch die Polizei. Der Beckumer gab seine Anschrift an, zu der er anschließend fuhr. Nach der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme suchten Polizisten den Mann auf. Bei der Überprüfung des 79-Jährigen stellten die Beamten fest, dass er alkoholisiert war. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er auch zum Zeitpunkt des Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss stand, wurden ihm Blutproben entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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