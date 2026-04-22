Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.

FWV BW: 12. Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen, 34. Wettbewerb für Handdruck-Feuerspritzen und Landesflorians-Gottesdienst in Karlsruhe Erleben Sie am 26. April Feuerwehrgeschichte hautnah!

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Karlsruhe (ots)

Reisen Sie rückwärts durch die Zeit! Jährlich veranstaltet der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg gemeinsam mit der örtlichen Feuerwehr seine historischen Veranstaltungen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Berufsfeuerwehr Karlsruhe können sich Feuerwehrfans am 26. April in Karlsruhe auf ein besonderes Jubiläumsprogramm mit vielfältigen Veranstaltungen rund um die Feuerwehrgeschichte freuen.

Los geht's um 10 Uhr mit der Eröffnung des 34. Wettbewerbs für Historische Handdruck-Feuerspritzen und des 12. Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen am Großherzog-Karl-Friedrich-Denkmal am Schlossplatz in Karlsruhe. Um 10:30 Uhr beginnt der traditionelle Landesflorians-Gottesdienst in der Stadtkirche Karlsruhe zu Ehren des heiligen Florian, dem Schutzpatron der Feuerwehrleute.

Historische Feuerspritzen in Aktion

Beim 34. Wettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen treten 18 Gruppen in freundschaftlichem Wettstreit gegeneinander antreten. Entdecken Sie Handdruck-Feuerspritzen aus dem 17. und 18. Jahrhundert sowie die Mannschaften in historischer Uniformierung in Aktion, wie vor 200 Jahren mit reiner Muskelkraft ein Schadensfeuer bekämpft wurde.

Hunderte aufpolierte Feuerwehroldtimer am Karlsruher Schloss

Ein weiteres Highlight ist das 12. Landesfeuerwehr-Oldtimertreffen am Karlsruher Schloss. Ab 11 Uhr präsentieren stolze Besitzer aus ganz Baden-Württemberg und aus vielen benachbarten Ländern ihre liebevoll restaurierten Einsatzfahrzeuge vergangener Zeiten. Die Fahrzeuge stammen vom Beginn der Feuerwehrautomobilisierung und reichen bis in die 1980er-Jahre. Ausländische Feuerwehrfahrzeuge runden das Bild ab. Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen und spannende Geschichten rund um die historischen Fahrzeuge zu erfahren. Aufpolierte, chromglänzende, liebevoll bis ins Detail restaurierte Feuerwehroldtimer lassen nicht nur die Herzen von Liebhabern historischer Feuerwehrfahrzeuge, sondern auch die aller - jungen und älteren - Besucherinnen und Besuchern höherschlagen.

Traditioneller Landesflorians-Gottesdienst

In Baden-Württemberg feiern die Feuerwehrangehörigen zudem alle zwei Jahre zu Ehren ihres Schutzheiligen einen Landesflorians-Gottesdienst - in diesem Jahr um 10:30 Uhr in der Stadtkirche Karlsruhe. Es hat eine lange Tradition, dass die Feuerwehren Baden-Württembergs ihren Schutzheiligen, Sankt Florian, mit diesem besonderen Fest feiern. Wie der heilige Florian stehen auch Feuerwehrleute für andere ein. Sie helfen denen, die in Not geraten sind - auch dann, wenn sie sich dabei selbst in Gefahr bringen.

Ein Muss für alle Feuerwehr-Fans

Wer Feuerwehrgeschichte hautnah erleben und am Landesflorians-Gottesdienst teilnehmen möchte, der sollte am 26. April 2026 an das Karlsruher Schloss kommen. Parallel findet das Fest der Sinne in der gesamten Innenstadt mit verkaufsoffenem Sonntag statt - fürs leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg unter www.fwvbw.de!

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