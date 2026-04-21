Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg e.V.

FWV BW: Steffen Heber wird neuer Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg

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Filderstadt (ots)

Im Rahmen der jüngsten Präsidiumssitzung am vergangenen Samstag wurde Steffen Heber in Achern (Ortenaukreis) einstimmig zum neuen Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg (LFV) bestellt. Dieser wurde mit großem Applaus beglückwünscht.

Steffen Heber ist Diplomverwaltungswirt und ehrenamtlicher Feuerwehrkommandant. Durch sein hohes Maß an fachlicher Kompetenz, seinen einschlägigen Erfahrungen als Feuerwehrkommandant und einer leidenschaftlichen Vorstellung konnte Heber überzeugen. Der Landesfeuerwehrverband steht vor großen Herausforderungen in den nächsten Monaten und Jahren, die mit Hebers Erfahrungsschatz nahtlos angegangen werden können.

Geschäftsführerwechsel: Heber folgt auf Zimmermann

Steffen Heber folgt auf Gerd Zimmermann, der den Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg auf eigenen Wunsch zum 30. Juni 2026 verlassen wird. Gerd Zimmermann hat seit September 2017 sehr erfolgreich die Geschäfte des Landesfeuerwehrverbandes und des Vereins Baden-Württembergisches Feuerwehrheim geführt und unzählige Projekte und Maßnahmen äußerst engagiert und hervorragend umgesetzt. "Dafür ist ihm das gesamte baden-württembergische Feuerwehrwesen zu großem Dank und Anerkennung verpflichtet. Wir bedauern sein Ausscheiden, respektieren jedoch seine Entscheidung und wünschen ihm privat und beruflich alles Gute", sagt Feuerwehr-Präsident Michael Wegel.

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