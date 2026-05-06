POL-WAF: Ahlen. Mehrere Mülltonnen brannten

Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu drei verschiedenen Verkehrsunfallfluchten in Ahlen machen können. Am Dienstag, 5.5.2026 fuhr ein Unbekannter um 17.00 Uhr gegen einen schwarzen VW Tiguan, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße Am Stockpieper stand. Ein etwa 60-Jahre alter Mann, schlank und grauhaarig, stand mit seinem schwarzen Kleinwagen vor der dortigen Packstation. Dann setzte er ...

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