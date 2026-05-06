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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mehrere Mülltonnen brannten

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 6.5.2026 stellte ein 45-jähriger Dortmunder auf dem Weg zum Bahnhof brennende Mülltonnen auf der Berliner Straße in Ahlen fest und informierte die Feuerwehr. Diese löschten die brennenden Mülltonnen, die vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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