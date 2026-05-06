POL-WAF: Ahlen. Mehrere Mülltonnen brannten
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 6.5.2026 stellte ein 45-jähriger Dortmunder auf dem Weg zum Bahnhof brennende Mülltonnen auf der Berliner Straße in Ahlen fest und informierte die Feuerwehr. Diese löschten die brennenden Mülltonnen, die vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Wer hat dort verdächtige Personen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
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