Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

In der Nacht zum 26. April 2026 ist es in Meppen zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Zwischen 00:05 Uhr und 00:35 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung am Fuller Kirchweg. Nach ersten Erkenntnissen entwendete der Täter eine Überwachungskamera. Zudem wird seit der Tat eine Katze vermisst. Ob das Tier ebenfalls gestohlen wurde oder während des Einbruchs entlaufen ist, kann derzeit nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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