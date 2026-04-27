Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfall auf A31 - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots)

Am Freitag gegen 17:35 Uhr kam es auf der A31 in Richtung Norden zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrer einer Sattelzugmaschine geriet aus ungeklärter Ursache auf den Überholfahrstreifen auf dem sich zu diesem Zeitpunkt eine 22-jährige Fahrerin mit ihrem BMW M440I befand. Um einen Zusammenstoß der Fahrzeuge zu verhindern wich sie nach links aus und touchierte hierbei die Mittelschutzplanke. Der Fahrer der Sattelzugmaschine setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 05908 - 9348115 zu melden.

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