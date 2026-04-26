Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sattelzug landete nach Verkehrsunfallflucht im Straßengraben - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2026 kam es auf der Straße "Wehrdeich" in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein 34-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung "Zur Seestraße" unterwegs, als ihm ein weiterer Sattelzug entgegenkam. Dieser hielt nicht ausreichend Abstand zum rechten Fahrbahnrand, sodass der 34-Jährige ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Infolgedessen geriet sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kam schräg in einem Straßengraben zum Stillstand.

Der Fahrer blieb unverletzt, der Sattelzug war jedoch nicht mehr fahrbereit. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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