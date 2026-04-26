PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sattelzug landete nach Verkehrsunfallflucht im Straßengraben - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2026 kam es auf der Straße "Wehrdeich" in Papenburg zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein 34-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung "Zur Seestraße" unterwegs, als ihm ein weiterer Sattelzug entgegenkam. Dieser hielt nicht ausreichend Abstand zum rechten Fahrbahnrand, sodass der 34-Jährige ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Infolgedessen geriet sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kam schräg in einem Straßengraben zum Stillstand.

Der Fahrer blieb unverletzt, der Sattelzug war jedoch nicht mehr fahrbereit. Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.04.2026 – 11:50

    POL-EL: Werlte - Tödlicher Verkehrsunfall - 44-Jähriger verstirbt noch an Unfallstelle

    Werlte (ots) - Am gestrigen Abend gegen 21:30 Uhr ereignete sich in Werlte im Kreuzungsbereich der Bockholter Straße und "Ackerfeld" ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Eine 29-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bockholter Straße in Richtung Kirchstraße. Zeitgleich war ein 44-jähriger Radfahrer auf der Straße "Ackerfeld" unterwegs und beabsichtigte, ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:45

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Gestern kam es gegen 11:00 Uhr Mathildenstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 78-jähriger Radfahrer war in Richtung Heideweg unterwegs, als er in Höhe der Bushaltestelle "Blanke Nordhorn" von einem bislang unbekannten Radfahrer mit Fahrradanhänger überholt wurde. Beim Wiedereinscheren schnitt der Unbekannte den ...

    mehr
  • 26.04.2026 – 11:45

    POL-EL: Nordhorn - Mauer durch Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - Zwischen Freitag, dem 24. April 2026, 16:00 Uhr, und Samstag, dem 25. April 2026, 10:00 Uhr, wurde an der Denekamper Straße in Nordhorn eine Mauer beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Mauer durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren