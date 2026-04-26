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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern kam es gegen 11:00 Uhr Mathildenstraße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Ein 78-jähriger Radfahrer war in Richtung Heideweg unterwegs, als er in Höhe der Bushaltestelle "Blanke Nordhorn" von einem bislang unbekannten Radfahrer mit Fahrradanhänger überholt wurde. Beim Wiedereinscheren schnitt der Unbekannte den 78-Jährigen den Weg ab, sodass dieser ausweichen musste, stürzte und sich leicht verletzte.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter 05921/3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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