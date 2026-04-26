Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß mit anderen Pkw

Emsbüren (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Straße "Ahlde" in Emsbüren ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws.

Ein 57-jähriger Mann war mit einem grauen Renault Arkana in Richtung Salzbergen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 19-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Passat, in dem sich zwei 18-jährige Beifahrer befanden.

Im weiteren Verlauf setzte der 19-Jährige zum Überholen des vorausfahrenden Renault an und scherte hierzu auf die Gegenfahrbahn aus. Kurz darauf zog auch der 57-Jährige mit seinem Fahrzeug ebenfalls nach links. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision verlor der 57-Jährige die Kontrolle über seinen Renault. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach in einem Straßengraben liegen.

Der 57-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die drei Insassen des VW Passat blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

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