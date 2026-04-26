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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß mit anderen Pkw

Emsbüren (ots)

Am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr ereignete sich auf der Straße "Ahlde" in Emsbüren ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws.

Ein 57-jähriger Mann war mit einem grauen Renault Arkana in Richtung Salzbergen unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 19-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Passat, in dem sich zwei 18-jährige Beifahrer befanden.

Im weiteren Verlauf setzte der 19-Jährige zum Überholen des vorausfahrenden Renault an und scherte hierzu auf die Gegenfahrbahn aus. Kurz darauf zog auch der 57-Jährige mit seinem Fahrzeug ebenfalls nach links. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Kollision verlor der 57-Jährige die Kontrolle über seinen Renault. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach in einem Straßengraben liegen.

Der 57-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die drei Insassen des VW Passat blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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